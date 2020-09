Federale regering VS voert doodstraf uit op ex-soldaat die verpleegster op gruwelijke wijze vermoordde

Voormalig soldaat William Emmett LeCroy werd gisteren terechtgesteld. Voor de ogen van de nabestaanden van zijn slachtoffer kreeg hij een dodelijke injectie. De 50-jarige man heeft bijna 20 jaar geleden een verpleegster op een gruwelijke manier vermoord en verkracht. Hij brak destijds in in het huis van de 30-jarige verpleegster Joann Lee Tiesler. Wanneer ze thuiskwam schoot hij haar neer, bond haar vast, wurgde haar en verkrachtte haar. Hij heeft ook haar keel overgesneden en verschillende messteken in de rug toegediend.

De man was ervan overtuigd dat deze vrouw zijn vroegere babysit was. Hij verklaarde dat de babysit hem destijds misbruikt en behekst had. Hij verklaarde voorts dat zijn overtuigingen "mogelijk niet waar konden zijn". Toen hij de feiten pleegde, was de man vrij onder voorwaarden.