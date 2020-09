Franse sterrenchef Pierre Troisgros (92) overleden, beroemd voor zijn zalm met zuring

Pierre Troisgros valt als het ware als Obelix in de ketel, hij groeit op in L’Hôtel Moderne van zijn ouders tegenover het station van Roanne aan de Loire. Met twee broers runt hij het restaurant "Les Frères Troisgros". Pierre staat achter het fornuis, Jean is maître saucier en Jean-Baptiste werkt in de zaal en de wijnkelder.