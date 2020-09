Gebrekkige fietssnelwegen en fietspaden langs gewesten in Limburg: "Nog te veel moordstrookjes"

Vorig jaar werd ruim 530 kilometer aan fietspaden gecontroleerd in Limburg. En de helft verkeert in slechte tot zeer slechte staat, alleen in Oost-Vlaanderen is de toestand nog iets slechter. "Her en der in Vlaanderen hebben we nog heel smalle fietsstroken langs de weg, moordstrookjes als het ware", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Dat is Vlaanderen niet waardig. Dus we willen nu investeren in onze fietsinfrastructuur.