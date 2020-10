Geen versoepeling van mondmaskerplicht in Leuvense straten

De mondmaskerplicht die momenteel geldt in een aantal straten en op enkele pleinen van de Leuvense binnenstad blijft ongewijzigd. Ondanks de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad wil burgemeester Ridouani voorlopig geen versoepeling invoeren. Ridouani zegt dat de maskerplicht goed ingeburgerd is en wijst op de drukte in de stad na de terugkeer van de studenten. Eind september volgt een evaluatie.