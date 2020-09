Gentse Overpoort gisteravond rustiger dan maandagavond

In de Overpoortstraat, in de Gentse studentenbuurt, was het gisteravond rustiger dan maandagavond, bij de start van het academiejaar. Toen was het er erg druk, en daar kwam veel kritiek op. Burgemeester Matthias De Clercq (Open VLD) besliste daarom om niet meer dan 1.750 studenten tegelijk toe te laten in de Overpoortstraat. En dat leek gisteravond te werken.