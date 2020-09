Gentse studenten kunnen caravan huren als tijdelijk kot

Het is niet zomaar een kot, maar een kleine caravan, coronaveilig afgezonderd van andere studenten. Iris en Matilde zijn de zogenaamde "kotmadammen" van dienst en baten een indoorcamping uit, een camping binnen dus. "We hebben een grote indoorcamping geïnstalleerd in een oude steenbakkerij van 1860", legt Iris uit. "Sinds 4 jaar staan daar verschillende vintage caravans in. Die hebben elk een eigen terrasje vooraan en een zitruimte binnenin. Iedere caravan heeft ook zijn eigen thema, we hebben er zelfs een in carbardouchestijl met rode stofjes."