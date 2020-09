Geurhinder Lembeek: "Na 26 jaar loopt het afvalwater nog altijd via de straat de Mollebeek in" 

In de Trompstraat in Lembeek klagen de bewoners over geurhinder. De straat heeft nog altijd geen riolering en daardoor loopt het vervuilde afvalwater naar de Mollebeek en zo komt het terecht in het natuurgebied van de Oude Zenne, zegt gemeenteraadslid voor N-VA Benjamin Swalens: "De bewoners klagen steen en been omdat al dat vervuilde water voor geurhinder zorgt. In de zomer stinkt dat enorm, in de winter bevriest dat water en het is een hele steile straat, dus erg gevaarlijk wanneer daar ijs ligt en je moet daar met de fiets of met de wagen over."