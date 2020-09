Socioloog Glorieux na persconferentie Veiligheidsraad: "Krachtige boodschap nodig, maar het ontbreekt premier aan charisma"

De professor had verwacht dat er meer geappelleerd zou worden op de verantwoordelijkheid van de burger. “Dat is te weinig gedaan en misschien is Wilmès daar ook niet de persoon voor”, blikt Glorieux terug in “De wereld vandaag” op Radio 1”.

“Op zo’n moment heb je een krachtige boodschap nodig, liefst van iemand met een beetje charisma.” Dat de persconferentie ook alweer in beide landstalen werd gehouden, hielp ook niet.

Beluister hier het gesprek met professor Glorieux en lees eronder verder: