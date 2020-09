Juliette Gréco (93) is overleden, "la grande dame noire" van het Franse chanson

Juliette Gréco was een van de levende symbolen van het bohémien-achtige intellectuele leven in Saint-Germain-des-Prés, en van de Franse elegantie. Ze maakte het existentialisme van Sartre en Camus en de nouveau roman verteerbaar voor een groot publiek. Haar licht gewaagde maar ook diepzinige teksten over de liefde bereidden de sexuele revolutie en mei 68 voor.

In 2015 nam ze afscheid van het podium, ook van het Belgische. Ze trad vaak op in Brussel, in 1950 in de Ancienne Belgique, en was dankbaar voor de kansen die ze hier kreeg.