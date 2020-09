Belgische wetenschappers vinden link tussen klimaatverandering en nieuwe ziekteverwekkers

Door de opwarming van de aarde komt de ziekte dichterbij, maar klimaatopwarming is maar één probleem: er is ook ontbossing en het feit dat mens steeds dieper doordringt in bestaande ecosystemen.

"Sinds de jaren 80 heeft de meest pathogene vorm van leishmaniase zich meer kunnen verspreiden onder mensen omdat ze steeds dieper in de jungle doordrongen. Denk aan guerillastrijders of drugshandelaars. Zo kwam de nieuwe soort weer in contact met de oude soort, wat een nieuwe lokale epidemie veroorzaakte. We kunnen nu heel duidelijk deze verbanden leggen omdat we over zo'n unieke collectie van parasieten beschikken."



Van den Broeck besluit met een niet mis te verstane waarschuwing: "Naarmate het klimaat verder verandert, zullen we steeds vaker tropische ziekten zien opduiken in onze contreien. En ze komen om te blijven", zegt hij. "Overbrengers zoals tijgermuggen, zandvliegen en teken kunnen hier steeds beter gedijen. Ook in België zijn er al tijgermuggen gevonden. Ze kunnen hier voorlopig nog niet overwinteren, maar als het warmer wordt, gaan ze dat wel kunnen doen."

Het onderzoek van het ITG verschijnt binnenkort in het Amerikaanse vakblad PNAS.