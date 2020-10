Koningin Mathilde bezoekt vaccinatiecentrum UA

De koningin kwam woensdagmiddag een kijkje nemen in het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties op de Campus Drie Eiken van de UA. Ze werd er ontvangen door de directeur van het centrum, professor Pierre Van Damme, en door onderzoekers Herman Goossens en Erika Vlieghe. De koningin toont veel interesse in het vaccinatiecentrum. Ze kwam al meerdere keren naar het jaarlijkse Vaccinatiesymposium en ze bracht ook al een bezoek aan Poliopolis, het containerdorp waar een vaccin tegen polio werd onderzocht.

Koningin Mathilde sprak ook met enkele vrijwilligers die de potentiële coronavaccins testen. "Ze was heel erg vriendelijk en ze was oprecht geïnteresseerd in onze gezondheidstoestand", vertelt vrijwilligster Lien Swiggers. "Ze vroeg ook waarom ik deelneem aan het onderzoek. Ik heb haar verteld dat ik daar geen seconde over heb getwijfeld. Heel mijn familie werkt in de medische wereld en ik wou ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Er moet iemand zijn die het doet."