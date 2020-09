Lackmans of stroperige kermiswafels: onbekend en onbemind buiten Antwerpen

Vraag aan een Antwerpenaar wat lackmans zijn en het water komt hem in de mond. Naast een pak dampende smoutebollen is er niets kenmerkender voor een kermisbezoek dan het dunne stroperige wafeltje. "Vandaag sta ik op de kermis in Poederlee maar daar verkopen we geen lackmans. Ze kennen dat hier niet in de Kempen", zucht Walter De Roover van het Booms Frituur in "Start Je Dag". "Eigenlijk zijn lackmans een heel Antwerps fenomeen. Jammer, want een lackmans is een dun wafeltje met siroop ertussen, heel zoet en heel lekker", zegt De Roover.