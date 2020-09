Medeoprichter The Four Seasons overleden

DeVito was opgenomen in een ziekenhuis nabij Las Vegas, en had het coronavirus opgelopen. The Four Seasons was in de jaren zestig een van de weinige groepen die de concurrentie aankon met The Beatles. Ze zijn onder meer bekend voor hits zoals "Big Girls Don't Cry", "Walk Like A Man" en "December ‘63 (Oh What a Night)".

In de jaren 50 was DeVito al actief in verschillende groepen, om uiteindelijk samen met Francis Castelluccio The Four Seasons op te richten. Castelluccio ging later door onder zijn artiestennaam Frankie Valli.