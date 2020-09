Europese Commissie stelt nieuw migratiepact voor: flexibele bijdrage in plaats van verplichte spreiding van migranten

Ook over de samenwerking binnen de EU wil de Commissie een nieuw plan. In plaats van verplichte spreiding van migranten - waardoor het vorige migratiepact de mist in ging - zal er nu worden gewerkt met flexibele bijdragen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke EU-landen vrijwillig kunnen meewerken aan het migratiebeleid. In crisissituaties zullen lidstaten wel worden verplicht om een bijdrage te leveren, maar ze zullen in grote mate zelf kunnen bepalen hoe ze dat doen.