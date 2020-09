Van "Niet het moment om te versoepelen" tot "Flexibel concept is verstandig": experts verdeeld over nieuwe coronaregels

Hoewel de regels minder strikt lijken, is er volgens Goossens in de praktijk geen sprake van een versoepeling. "De nieuwe maatregel is consistenter en zal wellicht beter worden opgevolgd."

Goossens had eerder al aangeklaagd dat te veel mensen onnodig lang in isolatie worden geplaatst. "De nieuwe quarantaineregeling is veel realistischer, omdat ze gekoppeld is aan de verwachtingen van de mensen", zegt de microbioloog nu. "Een quarantaine van 14 dagen was niet haalbaar voor veel mensen. Voor wie samen met kinderen in een appartement woont, was dat echt niet realistisch."