Limburgse feestzaaluitbaters zijn blij met de versoepeling van de coronamaatregelen

Tom Deweyer van feestzaal Watt 17 in Heusden-Zolder zal daarom met zijn feesten meer inzetten op beleving: "Alleen lekker eten en drinken geven is niet genoeg op dit moment. We zijn aan het kijken of we kunnen werken met projecties op de tafel, zingende obers die we kunnen inschakelen of de gerechten aanpassen aan de omgeving. "