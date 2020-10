Nieuwe ecoducten: "Broodnodig om de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar te verbinden"

Zo komt er een nieuwe ecoduct op de N253 in Huldenberg-Neerijse, in Meise komt er dan weer een tunnel of brug aan de A12. Enkele bestaande ecoducten krijgen een opfrissing, zoals dat in Hallerbos en Bertem: "Om de 300 meter in Vlaanderen komt een dier een weg tegen, en dat dat is niet goed in het kader van de verkeersveiligheid. Voor de bestuurder en het dier", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "Dit ecologisch ontsnipperingsplan was echt broodnodig en ik ben heel blij dat we nu groen licht hebben en dat we de 15 projecten kunnen starten met ecotunnels, ecokokers, afrasteringen enzovoort."