Nog eens 200 walvissen aangespoeld op de kust van Tasmanië: "Grootste groep aangespoelde dieren ooit" 

Het is nog een raadsel waarom de walvissen in zo'n grote groep naar de kust zwemmen. Vermoedelijk speelt de grote sociale band een belangrijke rol. Als één dier afdwaalt en strandt, volgt de rest van de groep dit dier. Dat is zeker het geval als het eerste strandende dier het dominante dier is, de leider van een groep. In Tasmanië spoelen wel vaker walvissen aan, maar het was al van 2009 geleden dat het er meer waren dan 50. "Dit is de grootste groep die hier ooit aan wal kwam", zeggen natuurbeheerders.

Af en toe komen er ook dieren terecht op het Australische vasteland. In 1996 zwommen 320 dieren tegen de kust aan van de havenstad Dunsborough. Grienden komen voor in de Atlantische Oceaan en in de zeeën van het zuidelijke halfrond. Ze zijn op de orka na de grootste dolfijnensoort.