Onderzoek naar vergiftiging van zanger Andrei Lugovski wordt toch verdergezet

Maar blijkbaar is er nog een andere vrouw in de kennissenkring van de zanger die ook symptomen had die op vergiftiging konden wijzen. Haar symptomen zijn wel milder. Lugovski en zijn advocate hebben zelf een haarstaal van haar laten onderzoeken en daar blijken nu ook resten van thalium in te zitten. Advocate Virginie Cottyn hoopt op een doorbraak in de zaak: “Er waren heel veel sporen. We hopen nu dat het onderzoek door die nieuwe persoon in een stroomversnelling kan geraken. En dat op die manier bepaalde vragen kunnen worden opgelost. Mijn cliënt leeft al jaren in angst. Hij is heel erg vergiftigd geweest. De persoon die dat gedaan heeft, loopt nog altijd rond.”