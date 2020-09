Opnieuw gijzeling in Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever

De gijzeling zou begonnen zijn rond tien uur gisterenavond. Volgens onze informatie zouden twee geïnterneerden een tijdlang twee personeelsleden gegijzeld hebben. De speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Rond drie uur vannacht is alles afgelopen zonder dat iemand gewond raakte. Straks geeft het parket meer informatie.

In de nacht van 25 op 26 juni vond er ook een gijzeling plaats in het FPC aan de Beatrijslaan. Toen werden twee personeelsleden gegijzeld en opgesloten in een kamer. Na intensieve onderhandelingen konden de slachtoffers worden bevrijd.

(Later meer)