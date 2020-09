Politietop neemt maatregelen: mensen zoals Jozef Chovanec mogen niet meer worden opgesloten in politiecel

"De geschiedenis herhaalt zich: we hebben tien jaar geleden al een schokgolf meegemaakt na het overlijden van Jonathan Jacob. Er waren toen heel wat vergaderingen met politie, parket, psychiaters en spoeddiensten. De conclusie toen? Er is nood aan medische units in een gevangeniscontext of een gevangenisunit in een ziekenhuis. Het is niet zo simpel om zo'n mensen zo maar naar een spoeddienst te brengen: ze zetten de hele boel op stelten en hebben nood aan continue begeleiding."