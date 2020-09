Formateur of fiasco voor Vivaldi-coalitie? "Ik hoor pessimistische geluiden" 

Probeer het nog maar een keer, vond koning Filip maandag, nadat het er dit weekend bovenarms op had gezeten tussen SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn MR-tegenhanger Georges-Louis Bouchez. Die laatste was volgens Rousseau teruggekomen op eerdere afspraken en had bovendien zijn medeonderhandelaars geschoffeerd in een interview in Humo.