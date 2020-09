Inbrekers rammen bankkantoor met bulldozer in Kapelle-op-den-Bos

Rond halfvier vannacht werd het Crelan-bankkantoor op een drieste manier overvallen. "De overvallers hebben in een bedrijf in de buurt geprobeerd om vrachtwagens te stelen", vertelt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). "Dat is mislukt, maar ze hebben wel een bulldozer kunnen bemachtigen. Bij een landbouwer uit de buurt hebben ze ook een zware jeep met aanhangwagen meegenomen, die ze hebben achtergelaten. Vervolgens hebben ze met de bulldozer minutenlang op de gevel van het bankkantoor ingereden, om zo een bankautomaat te bemachtigen. De eigenares, die boven de bank woont, zei dat ze bang was dat het hele gebouw zou instorten."