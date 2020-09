Cateraars en feestzalen enthousiast nu gastenlijst weer ongelimiteerd is: "Eindelijk een perspectief"

"Dansen mag nog niet. Dat is wel jammer, zeker voor trouwfeesten", vindt Christ Schepens. "Ik denk dan ook dat mensen die een groot trouwfeest willen geven, nog even gaan wachten. Maar de communiefeesten in oktober kunnen nu doorgaan. Ook de bedrijfsfeesten gaan zeker weer op gang komen en de aanvragen voor nieuwjaarsrecepties zullen wellicht snel beginnen binnenstromen. Want je kan ook feesten zonder te dansen, hé. Het belangrijkste is dat we weer mogen samenkomen."