Kinderopvang na schietincident in Wingene: “Wij dachten onmiddellijk aan de moorden in de opvang in Dendermonde en startten de noodprocedure”

Braet spreekt over routine toen ze de crisisprocedure toepasten. “De kinderen hebben het niet gemerkt, want we oefenen dat 2 keer per jaar. Ze zijn echt gedrild. Pas achteraf moesten we even bekomen van de schrik.”

De straat was een uur afgezet door de politie. “Sommige ouders wisten van niets toen ze pas aankwamen wanneer de straat weer was opengezet.” De begeleiders gaan vandaag de signalen van de kinderen afwachten. “Ze zijn 2 jaar, moesten er vragen of opmerkingen komen dan gaan we daar met hen over praten.”