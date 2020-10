Schietincident met alarmpistool op Antwerpse Kiel

In de nacht van dinsdag op woensdag hoorden buurtbewoners twee schoten in de Schijfstraat, op het Kiel in Antwerpen. De politie kwam ter plaatse en vond enkele hulzen van een alarmpistool. Bij nazicht bleek er niets beschadigd in de straat, en er vielen ook geen gewonden. Meer is er nog niet bekend.

Volgens buurtbewoners werd er de nacht ervoor ook al geschoten, maar toen werd de politie niet gebeld. Afgelopen weekend was er ook al een schietincident met een alarmpistool op de Antwerpse Linkeroever.