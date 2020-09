Schildpad van 2,5 meter gespot in Oosterschelde

Agenten van de Nederlandse politie keken vreemd op tijdens een training op de Oosterschelde. Toen ze een vreemd drijvend voorwerp zagen drijven, gingen ze wat dichter varen om te kijken wat het was. Pas toen ze goed keken, zagen ze dat het een enorme schildpad was.

Volgens Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren gaat het om een volwassen schildpad. Dat zegt hij aan Omroep Zeeland. De lederschildpad komt het meeste voor in de Atlantische Oceaan, maar ze wordt ook in de Noordzee gezien. Ze leeft vooral in open zee en laat zich weinig zien in kustzones. Een eerder zeldzame verschijning dus.

De agenten plaatsten deze beelden op Facebook: