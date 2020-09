KLAAR: Paniek op TikTok: is de populaire app een spionagetool van China?

TikTok heeft de wereld veroverd. De Chinese app is wereldwijd al meer dan 2 miljard keer gedownload. Maar hoe populairder TikTok wordt, hoe meer de app onder vuur komt te liggen. India heeft de app al verboden en in de VS kan je hem binnenkort niet meer downloaden. Trump vreest dat de Chinese overheid via TikTok gegevens van Amerikanen kan verzamelen en zelfs misbruiken. Wat is er precies aan de hand? Tijd voor een woordje uitleg van VRT-journalist Bram Vandeputte.