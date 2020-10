Trein rijdt auto aan op overweg in Nijlen: "auto viel plots stil"

In Nijlen is woensdagochtend een trein op een auto gebotst aan een overweg. De autobestuurder vertelde dat de auto plots was stilgevallen op de overweg. "De persoon kon nog net op tijd uit de auto geraken voor de trein er aankwam, maar een aanrijding was niet meer te vermijden", vertelt Thomas Baeken van Infrabel. Er vielen geen gewonden maar het ongeval veroorzaakte wel veel hinder.