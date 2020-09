Verwarmde winterterrassen moeten Londerzeelse horeca door coronawinter helpen

"Begin september hebben we de horeca-uitbaters opgeroepen om tijdig een aanvraag in te dienen voor een overdekt, verwarmd winterterras", zegt Veerle Pas, schepen van Lokale Handel (CD&V). "Op deze manier kunnen ze net zoals in de zomer hun capaciteit buiten uitbreiden en toch nog de nodige afstand garanderen. Met de brandweer en politie hebben we intussen enkele algemene terrasrichtlijnen opgesteld, waar we rekening houden met alle veiligheidsaspecten inzake brandveiligheid, openbare orde en geluidsoverlast. We zullen nu alle aanvragen bekijken en zien of ze voldoen aan de opgestelde terrasrichtlijnen. Indien nodig zal er bijkomend advies aangegeven worden."