Vier kleuterklasjes in quarantaine in Kortenberg na besmetting kleuterjuf

Het gaat om drie kleuterklassen en een instapklas van gemeenteschool De Klimop in Erps-Kwerps. Eén kleuterjuf testte positief op corona. Zij kwam in contact met meerdere kleuterklassen en daarom is beslist om alle kinderen van die klassen in quarantaine te plaatsen.

Ook het zoontje van Shana moest in quarantaine: "Vlak na de middag hebben we telefoon gekregen van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), en toen is ons gezegd dat mijn zoon en zijn klasje in quarantaine moesten gaan omdat er een leerkracht positief getest is. Ik schrok wel even omdat ik ook leerkracht ben in het vijfde leerjaar, maar in een andere school. Dus ik ken wel de gang van zaken. Maar ineens komt dat heel dichtbij en dat is toch wel schrikken."