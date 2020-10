Vijf Antwerpse scholen worden "klimaatscholen"

De stad Antwerpen geeft de deelnemende scholen subsidies tot 15 000 euro om klimaatvriendelijke ingrepen te doen in de school. Basisschool De Zevensprong in Borgerhout is de eerste school die het klimaatvriendelijke schoolpoortbord van de stad ophangt. Directeur Hilde Hendrickx is daar heel trots op. "We gaan van de speelplaats een natuurspeelplaats maken. We hebben de speelplaats al eerder onthard en werkten met boomschors, maar we gaan nu materialen gebruiken waardoor de kinderen minder snel vuil worden."