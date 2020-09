Vijf ecoducten en ecotunnels tussen natuurgebieden in Limburg: "Ook goed voor de verkeersveiligheid"

En er zijn plannen voor ecobruggen voor het Nationaal Park Hoge Kempen: 1 over de N75 in Dilsen-Stokkem en 1 over de Weg naar Zwartberg in Oudsbergen. Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) van Oudsbergen hoopt dat er snel werk van gemaakt wordt: "Gisterenavond is hier op de Weg naar Zwartberg nog een ongeval gebeurd met 9 everzwijnen. Het is een probleem dat ik al 11 jaar aankaart in het Vlaams Parlement. De cijfers van ongevallen met everzwijnen blijven ook stijgen, in Limburg ging het in 2019 over 138 ongevallen. Dus ik ben blij dat er nu plannen zijn om rasters langs de weg te installeren en eventueel een ecoduct aan te leggen."