Virologe Deborah Steensels (ZOL): “Burger heeft meer nood aan dagelijkse motivatie”

De virologe pleit er daarom ook voor om de teugels iet wat los te laten, als het gaat om het beperken van je contacten. “Je kan de mensen beter iets meer vrijheden geven. Er is nu namelijk veel onduidelijk over die bubbelregeling. Als mensen zich niet vinden in de regels, dan volgen ze die niet en laat je het even goed helemaal los. Dat wil niet zeggen dat we nu opnieuw de vrijheid moeten krijgen om onbeperkt contact te hebben met iedereen, maar dat we vrijheid krijgen in onze keuzes. Dat is een belangrijk verschil”, vindt Steensels.

Ook op vlak van dagelijkse communicatie is er volgens Steensels plaats voor verbetering. “De burger heeft naast de dagelijkse cijfers veel meer nood aan motivatie. Elke dag te horen krijgen waarom we dit juist doen. Heel wat mensen zullen zelf weinig last hebben van een infectie, maar we doen het voor de grootmoeder of voor die ene vriend die een horecazaak uitbaat en zich een sluiting niet kan permitteren. We doen het voor de ziekenhuizen die we een nieuwe overrompeling kunnen besparen. En we doen het voor onszelf, omdat we op een bepaald moment een ziekenhuis nodig zullen hebben voor een ándere reden.”