Voedselbanken dringend op zoek naar vrijwilligers: "Vooral jonge mensen nodig"

De voedselbanken zoeken vrijwilligers die niet tot de risicogroep van het coronavirus behoren. Het zijn namelijk vaak gepensioneerde vrijwilligers die vrezen om besmet te geraken. "Daarom hopen we nu jonge vrijwilligers aan te spreken", zegt Ellen Decreane van non-profitorganisatie UCSIA. "We zoeken mensen die een paar weken of zelfs maanden kunnen meedraaien in ons depot en in de voedselbedeling."