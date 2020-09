Welke vragen heb jij na de Nationale Veiligheidsraad? Laat het ons weten

Vandaag kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de coronamaatregelen voor oktober en de rest van het najaar te bespreken. Vanaf 1 oktober mag iedereen maximaal met 5 personen per maand nauw contact hebben en kunnen er meer dan 10 mensen naar een professioneel georganiseerd huwelijksfeest komen zolang de horecaregels gevolgd worden. Er komt ook een barometer die duidelijk maakt welke maatregelen we op welk moment moeten volgen (al is die nog niet klaar). Heb jij vragen over deze beslissingen? Stuur ze ons door via onderstaand formulier en wij gaan op zoek naar een antwoord.