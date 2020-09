Vriendin van Anne Frank legt eerste steen van Holocaustmonument in Amsterdam

Jacqueline van Maarsen, 91 jaar, was een jeugdvriendin van Anne Frank, wellicht het bekendste Joodse slachtoffer van de vervolging door nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Haar dagboek "Het achterhuis" is een van de meest gelezen boeken ter wereld. De plek waar ze ondergedoken zat in Amsterdam is een veelbezocht museum.