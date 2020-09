Bubbel van 5 verdwijnt, quarantaine ingekort tot 7 dagen en "barometer" op komst: dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Vanaf 1 oktober wordt de quarantaine beperkt tot 7 dagen. Wie vermoedelijk besmet was met het coronavirus, moest tot nu tot 14 dagen in quarantaine gaan.

Die periode wordt nu ingekort naar 7 dagen, op voorwaarde dat je 3 dagen symptoomvrij bent en dat de uitslag van een test na het einde van die week negatief is.

Ook wie een nauw hoogrisicocontact heeft gehad of terugkomt van een reis in een rode zone, maar geen symptomen vertoont, moet voortaan nog slechts 7 dagen in quarantaine.

In deze laatste gevallen moet je een afspraak maken om je op de vijfde dag te laten testen. Is die test positief, dan wordt de quarantaine met 7 dagen verlengd. Is de test negatief, mag je uit quarantaine komen na dag 7.