Ziekenhuis Geel investeert 60.000 euro in teambuildings bij lokale organisaties: "We hebben veel mondmaskers gekregen en willen iets terugdoen"

De teambuildingactiviteiten moeten plaatsvinden bij lokale organisaties of bedrijven om hen zo te steunen. "Toen we in het begin van de coronacrisis oproepen deden voor onder meer mondmaskers, hebben we heel wat materiaal gekregen van lokale organisaties. We willen ook alle mensen bedanken die zich als vrijwilliger hebben opgegeven", zegt Josti Gadeyne. "Ook voor de lokale horeca en vrijetijdssector is het een moeilijke periode. We willen hen nu steunen."