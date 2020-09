35 jaar geleden werd "MacGyver" voor het eerst uitgezonden: "Leve het Zwitsers zakmes, de paperclip en plakband!"

Bedenker van "MacGyver", Lee David Zlotoff: "Eigenlijk stond mijn vader model voor MacGyver. Van beroep was hij een leerkracht, maar hij kon echt alles maken, alles bouwen. Ik omschrijf hem het best als een amateur-architect, of het nu met loodgieterij, elektriciteit, houtbewerking of metaal te maken had. Noem het en hij kon het maken! Bij hem vond ik mijn inspiratie, ook al ben ik niet zo goed als hij. Maar werken met mijn handen vind ik geweldig. Dat ik dat mocht doen in de entertainmentsector maakte het nog mooier." (Lifehacker, februari 2010)

Scenarist Rick Drew: "De ideeën voor 'MacGyverisms' doken eigenlijk pas op, als we de locaties kenden waar er gefilmd werd. Tijdens een prospectie van die locaties, en rekening houdend met de beperkingen die er zouden kunnen zijn, werd er gebrainstormd over hoe we MacGyver een bepaald probleem zouden kunnen doen oplossen. Wat dan weer tot gevolg kon hebben dat we het oorspronkelijke script in de prullenmand konden gooien. Tijdens de voorbereidingen van een aflevering probeerden alle medewerkers dan ook zelf als MacGyver te denken. Met als leidraad: het moest simpel zijn, en tegelijkertijd onvergetelijk." (MacGyverOnline, november 2006)