Joke (40) heeft beperking en wacht in woonzorgcentrum op budget: "Weet niet of ik er over 3 jaar nog iets aan heb"

Joke Mariman (40) heeft een bindweefselziekte en staat op een wachtlijst voor een persoonsgebonden budget. In afwachting van de toekenning woont ze in een woonzorgcentrum in Zottegem, met alle gevolgen van dien. "Ik moet tussen 21 uur en 21.30 uur naar bed. Ik zou willen gaan slapen wanneer ik moe ben, maar die keuze is er niet", aldus Mariman. Haar dossier is goedgekeurd, maar door een gebrek aan middelen bij de Vlaamse overheid staat ze op een wachtlijst. Ze moet nog drie jaar wachten op haar budget, maar voor iemand met een progressieve ziekte is dat heel lang.