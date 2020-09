5 jaar geleden charmeerde 'Pizza rat' het internet: "Een vieze straatrat als inspiratie voor de mens!"

5. Rat kiest voor koffie

"Hoe kan je beter het dagelijkse leven in New York samenvatten dan met deze rat, de koffie in de aanslag terwijl hij naar een andere plek rent." Zo omschreef Melissa Walker op nieuwswebsite New York Post de rat met de koffiebeker die ze in december 2019 opmerkte in een New Yorks metrostation, eraan toevoegend: "This made my day!"