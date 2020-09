Aantal leerlingen dat Latijn en/of Grieks studeert, stijgt voor het eerst in 10 jaar

In het hoger onderwijs bieden op dit moment enkel nog KU Leuven en UGent Latijn en/of Grieks aan. In bijna alle hogescholen is Latijn als afstudeerrichting verdwenen. Alleen de Arteveldehogeschool in Gent biedt het vak nog aan, als onderdeel van een lerarenopleiding voor het middelbaar onderwijs.

Bij volwassenen is er weer meer interesse voor Latijn en Grieks. In Gent start vandaag een cursus "Latijn voor beginners" voor volwassenen”. Dat is een initiatief van het Centrum voor Historische Talen van de UGent. De cursus was meteen volzet en er is al een wachtlijst.