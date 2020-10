Door corona geen kersthuis bij Anne-Marie in Hakendover

Voor Anne-Marie Buttiens uit Hakendover komt Kerstmis nooit te vroeg. Al bijna 20 jaar maakt Anne-Marie van haar huis in de Bosveldstraat in Hakendover een waar kersthuis. Ieder jaar lokt dat honderden bezoekers, maar dat is door corona niet mogelijk. "Door corona kan ik geen kerstchalet plaatsen", vertelt Anne-Marie in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "In die chalet ontvangen we elk jaar de bezoekers. Maar de ruimte hier op onze inrit en bij onze buurvrouw Mia is onvoldoende om iedereen op een veilige afstand te kunnen ontvangen. Vaak komen mensen in groep een kijkje nemen. Je kan moeilijk een groep naar huis sturen om plaats te kunnen maken voor een andere. Zeker omdat er veel mensen de moeite doen om een heel eindje te rijden om het kersthuis te bezichtigen.”