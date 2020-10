Asbest ontdekt op sportsite Donk: "Ruiterclub moet verhuizen, zodat de asbestdeeltjes niet opvliegen"

De sportsite Donk in Mol is vervuild door asbest. Dat blijkt uit een bodemonderzoek. Op die plek was er een grote zandput, die in de jaren zestig werd gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. Momenteel maken verschillende clubs gebruik van de sportterreinen. "Voor de voetbal-, hockey- en petanqueclub is er geen probleem, maar voor de ruiterclub ligt dat anders", zegt schepen van sport Hans De Groof (N-VA).