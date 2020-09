Bewoners Antwerpse sociale woning zitten al 7 weken zonder lift: "Ik zit gevangen in mijn eigen appartement"

De bewoners van de sociale woningen van Woonhaven in de Groenendaallaan 310-312 in Antwerpen zitten al 7 weken zonder lift. Door waterschade heeft de liftsturing het begeven. Dat is een groot probleem voor de oudere mensen of minder mobiele mensen die op de hogere verdiepingen wonen. Constant Bernaers zit in een rolstoel en woont op de 3e verdieping. "Ik zit hier gevangen. Het is verschrikkelijk", vertelt hij aan Radio 2 Antwerpen.