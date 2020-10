Bierbeekse bloemenwinkel schakelt werkloze zelfstandigen in tijdens coronacrisis en wint zo Unizo-trofee

Dave en Nico van bloemenzaak Stuifmeel en Stamper in Bierbeek hebben deze prijs van Unizo Vlaams-Brabant nu gewonnen. De bloemenzaak schakelde tijdens de coronacrisis andere zelfstandigen in, die op dat moment zonder werk zaten. "Wij hadden ontzettend veel werk tijdens de coronacrisis", zegt zaakvoerder Dave. "We hadden net een online webshop opgericht en die draaide ontzettend goed. Alleen al voor Moederdag moesten we zo'n 1000 boeketten maken en daarvoor hadden we hulp nodig. En die vonden we in freelancers, andere zelfstandigen die thuis zonder werk zaten en niet konden rekenen op een tegemoetkoming van de overheid."