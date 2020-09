Topexperts willen betere corona-aanpak: "Het moet meer zijn dan 'de curve ombuigen en dan zien we wel'"

In de blogpost wordt uitgelegd wat de huidige stand van de epidemie is en welke maatregelen volgens hen in de toekomst nodig zijn, want "de strijd tegen het coronavirus is verre van gewonnen". Er wordt niet woordelijk verwezen naar de regering of de Nationale Veiligheidsraad gisteren, maar de teleurstelling valt duidelijk tussen de regels door te lezen. Er moet volgens de experts een duidelijk doel gekozen worden: wat willen we bereiken en hoe willen we daar geraken.