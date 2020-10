Bornem splitst kermis in twee bubbels van 400 bezoekers

De Kermis in Bornem vindt de eerste week van oktober plaats. De voorkramers wilden de attracties naar het recreatiedomein Breeven verhuizen, omdat daar meer plaats is. Het gemeentebestuur wil de kermis liever in het centrum houden en gaat de attracties nu verdelen over twee plekken: het Cardijnplein en de parking Abdij. Op die manier zijn er twee bubbels van telkens 400 bezoekers. Stewards gaan de mensen tellen.

Op woensdag vindt dan ook nog eens de jaarmarkt plaats. Die wordt in de Boomstraat gehouden, ook daar zijn maar 400 mensen toegelaten. Om de kermisweekends en jaarmarktdag interessant genoeg te houden worden enkele activiteiten georganiseerd. In het leegstaande postkantoor in de Boomstraat kun je bijvoorbeeld naar een tentoonstelling met werk van dertig Bornemse kunstenaars. Wie vooraf inschrijft kan ook een begeleid bezoek brengen aan de restauratiewerken in de abdij van Bornem.