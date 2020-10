Boutersem richt eigen Fietsersbond op na slecht fietsrapport

In mei werd het Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bekendgemaakt. In dat rapport werd gepeild bij meer dan 24.000 fietsers naar de manier waarop men het fietscomfort, de fietsveiligheid en infrastructuur in eigen gemeente ervaart. Het fietsrapport voor Boutersem was niet mals. De gemeente strandde op de voorlaatste plaats bij de Vlaamse gemeenten met minder dan 20.000. Enkel buurgemeente Lubbeek deed het nog slechter en strandde op de laatste plaats.